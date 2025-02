Señora presidenta, den una oportunidad a La Siberia y los Ibores

Comenta Compartir

Las intervenciones de los miembros de su gobierno, incluida su señoría, nos vienen ilustrando con cierta contumacia de lo mal que lo han hecho los socialistas durante sus años de gobierno al margen de haber creado buenas comunicaciones entre nuestros pueblos; dotado de servicios sanitarios ( ... centros de salud y residencias sanitarias y de tercera edad); educativos (centros de primaria, secundaria e universitarios); culturales y deportivas (centros cultural palacios de congresos, restauraciones, instalaciones deportivas); museos como el Helga Alvear; autovías como la EX-A1 y EX-A2 e infraestructura inacabada del AVE, abandonada durante el periodo de Rajoy; promovido importantes proyectos entre los que citaré algunos: la fábrica de diamantes de Trujillo, la gigafactoria y cartonajes en Navalmoral, el matadero de Zafra, Palacio de Godoy en Cáceres (Hotel de la cadena Hilton) o las macroplantas fotovoltaicas, así como proyectos subsidiarios que presumiblemente irán viendo la luz, etc. No termino sin citarle las presumibles explotaciones de litio y las empresas subsidiarias en Cañaveral y Cáceres, respectivamente. Todas estas realizaciones y proyectos han merecido grandes titulares en toda la prensa escrita, radiada y televisada. Como podemos ver no han sido castillos en el aire ni humo como no lo son que se hayan creado 700 empresas en Extremadura durante 2023.

Junto a esta modernización de Extremadura no olvidemos que también hemos superado, con notable alto, una pandemia. Y queda mucho por hacer, es su turno, no pierda tiempo, de una oportunidad al futuro. Ahora nos encontramos con una acción administrativa, al parecer incompleta, que afecta al proyecto Elysium City que ustedes deben subsanar presentando al efecto un recurso o en su caso un nuevo decreto acompañado de los informes de impacto ambiental requeridos. Siendo así, y dado que la sentencia señala que los valores ambientales «no están en absoluto afectados o comprometidos», el proceso podrá seguir su curso. Es obvio que de haber estado el gobierno anterior habrían hecho lo propio. Un fallo administrativo que a la señora Guardiola le sirve nada más y nada menos para señalar que «los proyectos del gobierno socialista eran castillos en el aire». No creo que se este refiriendo a las empresas supracitadas. Y remata diciendo que casos como este «son muy perjudiciales para Extremadura por la inseguridad jurídica a la que exponemos a nuestras empresas». Buen reclamo para los inversores. Cuando el silencio no se puede mejorar, mejor callar. ¿Cuál es la inseguridad jurídica que afecta a Elysium City? Pues al parecer la empresa en cuestión está a la espera de que la Junta les pida la documentación al efecto y que se refieren al impacto ambiental respecto «del ciclo integrado de las aguas; líneas de alta tensión e instalación de planta solar; tratamiento de residuos; accesos y construcción del helipuerto». (HOY) Señora Guardiola, sin ánimo de ofender, cuéntenos que quiere hacer, cuales son los objetivos de cuanto tiene que gestionar de las competencias transferidas y no nos repitan más lo mal que lo han hecho los socialistas; cumplimenten cuanto sea necesario, vigilen el cumplimiento de la ley y que los fines fijados en el proyecto se cumplen. Y… finalmente que sean los promotores de Elysium City quienes determinen acerca de la continuidad o no del proyecto pero no pongan palos en las ruedas a un posible proyecto que aprovechando los recursos naturales, daría trabajo, dinamismo y vida a una zona de la España vaciada: los pueblos de La Siberia extremeña y de los Ibores. ¡Den una oportunidad a La Siberia extremeña y a los Ibores!

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión