Nenúfar, camalote y... homo erectus

El nenúfar mexicano es Nymphaea mexicana. El camalote es Eichhornia crassipes. El hombre es Homo sapiens, lo que significa «sabio». Pero en el Pleistoceno inferior ... y medio vivió un antecesor del «sapiens», que, todavía, no era tan sabio, pero por lo menos ya no andaba a cuatro patas, el Homo erectus, un poco 'brutote' y con poco cerebro. Los ciudadanos asistimos perplejos, abochornados e indignados, ante el comportamiento poco de «sapiens» y mucho de «erectus» de algunos políticos extremeños y de fuera, que, ante un problema ambiental gravísimo, la colonización de nuestros ríos por plantas invasoras, y sobre todo del Guadiana, lo mejor que se les ocurre es culparse unos a otros, insultarse y tener un comportamiento barriobajero, para vergüenza de quienes vivimos a orillas de este gran río. El delegado del Gobierno (PSOE), el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (PSOE) y el alcalde de Mérida (PSOE) cargan contra la Junta y el Ayuntamiento de Badajoz (PP) por fijar quién debe limpiar el río. ¿No les da vergüenza enzarzase en discusiones que no son técnicas, ni siquiera políticas, sino partidistas? La Delegación del Gobierno tiene abandonado el puente romano de Mérida, propiedad del Estado; la consejera de Agricultura dice que solo van a limpiar las orillas, lo que produce sonrojo; los ayuntamientos de Badajoz y Mérida quisieron a finales del siglo XX transformar el Guadiana en su tramo urbano en un canal de hormigón (lo paramos los ciudadanos) y la CHG es el organismo más destructor de los ríos y sus riberas en toda la historia. Políticos del PSOE y del PP, siéntense alrededor de la mesa, dejen el carné del partido en casa, piensen solo en el río y en la ciudadanía y salven el río.

