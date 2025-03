El Opus Dei fue una a «criatura» dada a luz por San Josemaría, con inspiración divina; de donde nacieron hombres el 2 de octubre de ... 1928 y mujeres el 14 de febrero de 1930. Hombres y mujeres corrientes. Bautizados, hijos de Dios, marcados con el sello del Espíritu Santo, para identificarse con Cristo, viviendo la llamada universal a la santidad en medio de todas profesiones honestas, santificando todas las realidades en las que se mueve el ser humano en medio de la sociedad; solteros, solteras y casados y casadas. Fieles laicos, ontológica y existencialmente.

Es una porción del único pueblo de Dios, un carisma que, hasta el momento, no hay otro que lo iguale, según los técnicos. Por tanto, lo que prima en esta criatura de Dios es la laicidad, en el fondo y en la forma. Y de esta porción del pueblo de Dios, que es la Iglesia, son llamados algunos de sus miembros, y son admitidos al sacramento del Orden, para el servicio pastoral de todos los demás miembros laicos. Y que desde esta criatura sólo reciben todo aquello que le sirve de alimento para adquirir la santidad, sólo y exclusivamente; y en todo lo demás igual que el resto de los laicos de sus diócesis y parroquias. Y así se ha vivido desde su origen, sin ningún tipo de interferencias, ni «doble obediencia». Por todo ello, creo que no pega a esta criatura, pueblo de Dios, el traje y adjetivo de «asociación clerical», dependiendo del Dicasterio del Clero. Porque su nacimiento y desarrollo es laical. Porque los laicos, mujeres y hombres, e incluso los ordenados tienen una visión totalmente laical de la santidad cristiana: en el mundo y desde el mundo y para el mundo. Amando al mundo apasionadamente, sin ser mundanos. Por ello, concluimos que el Opus Dei es una unidad intrínseca, una túnica inconsútil que no puede ser dividida ni repartida.