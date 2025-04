Caza responsable y animalistas

Fondenex siempre se ha posicionado a favor de un caza responsable pero hemos dejado algo muy claro: hay especies que se pueden cazar y otras ... que no pueden ni deben ser cazables.

El término «ecologista» se ha prostituido tanto y se ha dedicado a temas que nada tenían que ver con la protección de los hábitats naturales y sus especies de flora y fauna, que las entidades de peso, con prestigio reconocido, con ausencia de influencias políticas y con su arma principal, la Ciencia, lo hemos rechazado y elegido el término «conservacionista», que define muchos mejor los fines de estas asociaciones.

«Animalista» significa «que defiende los derechos de los animales». Y esto es un cajón tan grande y de ideas tan variopintas, que no nos incluye. Últimamente hay sectores concretos, que se empeñan y se esfuerzan en meternos a todos en el mismo saco, cuando saben perfectamente que su obsesión, no es verdad. Aunque a algunos no le guste, Fondenex está a favor de la caza responsable, pero en contra de que se cacen meloncillos, tórtolas avutardas o lobos, por ejemplo. Y nos gustaría que los «cazadores responsables» nos ayudaran en nuestra «lucha responsable» contra la quema de rastrojos, contra la construcción de plantas solares y eólicas en los parajes naturales mas valiosos de Extremadura, contra la contaminación de nuestros ríos, contra la desertificación o contra la colonización de plantas invasoras. Eso sí que es una actitud «razonable y responsable».