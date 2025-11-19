HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Ilustración: José Ibarrola

Trump no cambia

Llama la atención cómo la primera consecuencia de la política agresiva del presidente de EE UU ha tenido efectos demoledores para él mismo

Francisco Aldecoa

Presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 00:27

Comenta

Después de las decisiones llamativas de los primeros cien días de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, incluidas las del 2 de abril, ... el llamado Día de la Liberación, nos hemos preguntado si esto iba a ser algo puntual, que todavía podía enmendarse, o si iba a continuar así. De momento, se sigue aceptando que no está cambiando, sino que está profundizando en sus decisiones intempestivas, que llevan a incumplir sus compromisos internacionales. Esto hace que los Estados Unidos se mantengan cada día más aislados y permitan a los demás actores internacionales unirse, especialmente bajo el liderazgo de la Unión Europea. Por ejemplo, cada vez se acerca más al Reino Unido.

