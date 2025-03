Los visionarios de un continente sin guerras

Comenta Compartir

En varios artículos, he venido señalando la relevancia del Congreso de La Haya de junio 1948, en donde se reunieron importantes personalidades con objeto de debatir el futuro de Europa en la posguerra y de poner en marcha un proyecto político que hiciera, no solo impensable si no imposible, nuevas guerras entre europeos. El grito unánime que les convocó fue el de «no tuvimos Europa y tuvimos la guerra». Por ello, entendían que había que crear una Europa fundamentada en valores, sobre todo de la democracia, en el que participaron los movimientos federalistas de la sociedad civil que lograron convocar este congreso.

Uno de los frutos de dicho congreso fue la creación del Movimiento Europeo Internacional (MEI) que se puso en marcha en octubre de 1948, siendo su primer presidente Duncan Sandys, yerno de Winston Churchill, que después fue sustituido por otros personajes más federalistas como Henri Spaak, Robert Schuman, Walter Hallstein y, posteriormente, los españoles Enrique Barón y José María Gil Robles.

Unos meses después, fueron naciendo distintas secciones nacionales del MEI. Entre ellas, el 7 y 8 de febrero de 1949 nace el Consejo Federal Español del Movimiento Europeo (CFEME) en el exilio en París, en la sede del Partido Nacionalista Vasco, en la avenida Marceau 11. En esa reunión fundacional, participaron principalmente vascos, catalanes y republicanos y jugaron un papel esencial José Antonio Aguirre, Javier Landaburu, Josep Irla, Josep Tarradellas, Indalecio Prieto y Salvador de Madariaga, entre otros. Este último fue designado primer presidente del CFEME.

Es importante resaltar que el CFEME fue uno de las primeras secciones nacionales del MEI que se crearon, a pesar del régimen franquista. Tuvo lugar gracias al empuje de estos y otros personajes, que consiguieron, después de muchos encuentros, poner en marcha esta organización, en un momento especialmente difícil para los españoles y en donde este movimiento jugó un importante papel en la reconciliación entre los españoles y, especialmente, en el entendimiento entre la oposición democrática en el exilio y la del interior.

Quizás el hito más destacado fue el congreso de Múnich del MEI de 1962, donde por primera vez participaron más de cien españoles tanto del exilio y del interior, reunidos para poder hablar de la democracia en España. El régimen de Franco lo bautizó como el «contubernio de Múnich». En esta reunión, parecía imposible que se entendieran, ya que los del exilio iban con la idea clara de restaurar una república, mientras los del interior defendían la puesta en marcha de una monarquía. Lo relevante fue que en las primeras conversaciones se acordó que este tema se decidiría más adelante, cuando hubiera democracia. Lo que hicieron fue establecer un vínculo para conseguir la democracia lo antes posible.

El Movimiento Europeo fue funcionando así, a través del CFEME en el exilio en París y la Asociación Española de Cooperación Europea (AECE), que estaba en Madrid, y que tenía una inspiración muy similar con la que mantuvieron unos lazos muy fuertes. Con la llegada de la democracia, ambas entidades se unificaron, estableciéndose el CFEME en Madrid una vez aprobada la Constitución. El primer presidente de la organización en España fue Fernando Álvarez de Miranda, lo que supuso la transformación de la AECE.

Este viernes el CFEME se desplaza por primera vez a París, en la antigua sede de la avenida de Marceau 11, donde se estableció el Instituto Cervantes, para conmemorar esta relevante iniciativa. Hasta ahora, los aniversarios se celebraban en distintas capitales españolas, pero en esta ocasión, con motivo del 75 aniversario, hemos querido resaltar el nacimiento en París para conmemorar la relevancia el acierto y el valor de aquellas personas, que, en definitiva, eran vascos, catalanes y exiliados republicanos, y que hicieron posible ponerlo en marcha en un momento tan difícil.b