La nueva Comisión Europea

La propuesta presentada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sobre la composición de los veintiséis miembros del Colegio de Comisarios ... deberá ser aprobada en las próximas semanas en los 'hearings' (audiciones) de las comisiones del Parlamento Europeo. De forma definitiva tendrá que ser aceptada por el pleno, siempre que hayan pasado el control previo de las comisiones. En ocasiones anteriores, como en 2019, hubo tres candidaturas que fueron necesario sustituir. Esperemos que en este caso no sea así.

La propuesta tiene como objetivo dar continuidad a la labor realizada por la Comisión anterior durante la novena legislatura (2019-2024), si bien, adaptada a unas condiciones internacionales distintas. Esto es debido a que ha salido apoyada por las cuatro fuerzas políticas europeístas (populares, socialistas, liberales y verdes) y no solo porque repiten, junto a ella, otros cinco comisarios, sino porque en su programa, presentado en el mes de julio, mantiene con claridad los mismos objetivos.

En este caso, la composición política del Colegio de Comisarios es algo diferente debido a que, en definitiva, las propuestas de candidatos las hacen los Gobiernos de los Estados miembros y, en la actualidad, hay trece Ejecutivos dirigidos por líderes pertenecientes al Partido Popular Europeo (PPE). Sin embargo, hay solo cuatro socialistas y cinco liberales. No hay ninguno verde, como había en la legislatura pasada. A esto hay que añadir un comisario de Conservadores y Reformistas, Raffaele Fitto de Italia, y otro del nuevo grupo político de los Patriotas Europeos, que ya formaba parte anteriormente de la Comisión, al ser nombrado por Víktor Orbán, además de tres independientes.

No obstante, hay que resaltar que de los seis vicepresidentes, dos son socialistas, dos liberales, uno popular y el de Conservadores y Reformistas. Así, se compensa un poco el dominio popular a través de estas vicepresidencias, ya que, de seis, solo tiene una el PPE. Lo mismo ocurre en relación a la paridad de género, que no ha sido posible de forma completa y ha quedado solo en relación al 60%-40%, debido a que los Gobiernos no han presentado a suficientes mujeres como había propuesto la presidenta Von der Leyen.

Sin embargo, también se ha atenuado esta situación de mayoría de hombres con las vicepresidencias ejecutivas, debido a que de las seis, cuatro son mujeres y en puestos fundamentales, como la Alta Representante para la Política Exterior y de Seguridad, la estonia Kaja Kallas, y la vicepresidenta para Transición Limpia, Justa y Competitiva y Competencia, la española Teresa Ribera. De tal manera que la crítica que se está haciendo de que es una Comisión escorada a la derecha y no paritaria, es matizable, con las consideraciones que he hecho anteriormente.

Quizás lo más importante de la propuesta es tener en cuenta la influencia que ha tenido el informe Draghi sobre competitividad, que, de alguna manera, ha servido para configurar el conjunto del Colegio de Comisarios. Tomando en consideración la necesidad de una reforma profunda de la UE con objeto de hacerla más competitiva, especialmente en la confrontación con Estados Unidos y China, que son los dos actores principales de la sociedad internacional en la actualidad.

Es decir, se busca el refuerzo de la autonomía estratégica a través de la reforma en profundidad del mercado interior y de la competitividad. Para ello, se plantea movilizar 800 billones de euros por año, tanto públicos como privados, lo que viene a ser tres o cuatro veces superior al Plan de Recuperación de 2020 de la pandemia de la covid-19, que se está aplicando en la actualidad. Es decir, se trata de aumentar de forma drástica la competitividad y resolver la distancia que existe entre los otros dos grandes competidores internacionales y la UE, que es la falta de inversión tecnológica.

Hay que resaltar que el gran mensaje del informe de competitividad de Draghi, que esta Comisión recoge como inspiración fundamental en su configuración, es la necesidad de una profundización federal para el conjunto de la UE, que será imprescindible abordar antes de poner en marcha la ampliación al primer grupo de los nueve o diez Estados candidatos.

La difícil sustitución de Josep Borrell, que ha jugado un papel fundamental en el relanzamiento de la UE como actor internacional de primer orden, se ha resuelto a través del nombramiento de Kaja Kallas, expresidenta de Estonia y conocida líder de la defensa de Ucrania. También llama la atención de la aparición de un comisario de Defensa y Espacio, el lituano popular y expresidente de su país Andrius Kubilius, que completa la labor de esta Alta Representante, y el nombramiento de una comisaria para el Mediterráneo, diferenciado de la política de ampliación y vecindad este.