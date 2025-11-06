Repúblicas bananeras

Comenta Compartir

Este lunes pasado, alguien de la casta ha dimitido, no por asunción de responsabilidades, sino por cálculo electoral. Y ese mismo lunes también, otro miembro ... de la casta, una hora después, se ha presentado al juicio donde se dirimirá si ante la Justicia es culpable o inocente. Ambos casos nos recuerdan por qué siempre hay ejemplos válidos para tachar, en momentos, a España como un país más cercano a una república bananera que a una democracia europea moderna. El uso de las instituciones para cubrir la ineptitud o para ser usadas por intereses partidistas. Por desgracia, hay cosas repudiables y repugnantes que pueden llegar a no ser ilegales. Y estas cosas son las que cada vez alejan más a la ciudadanía de la clase política.

