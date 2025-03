Fracaso del «solo sí es sí»

Comenta Compartir

Se venía diciendo por activa y por pasiva. La puesta en práctica de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual –así se ... llama técnicamente–, lo que ha conseguido –y todo apunta que no lo esperaban ni era su intención– es que salgan de los centros penitenciarios unos treinta internos y se reduzcan las condenas de otros, más de 300, condenados por ser agresores sexuales. Hoy posiblemente, se me enfade algún amigo del PSOE, pero me gusta ser objetivo y su jefe Pedro Sánchez ahora intenta desmarcarse trasladando toda responsabilidad a Irene Montero, ministra de Igualdad del Gobierno que él preside. No podemos pasar por alto que la ley pasó y fue aprobada por el Consejo de Ministros. ¿Qué ha podido ocurrir para que Pedro Sánchez anuncie que van a presentar en breve una nueva proposición que cambie la norma, cuando hasta hace poco defendía la ley de Irene Montero? ¿ Será su ministra de Justicia la que le ha dicho a la vista de los efectos de la ley «Pedro, esto hay que cambiarlo»? O tal vez ocurra que ya no se fíe de las estadísticas partidistas de José Félix Tezanos y ve que la alarma social que está produciendo le está restando votos y que se puede notar mucho en las elecciones municipales y autonómicas, que están a la vuelta de la esquina.

Señor Sánchez, por favor cambie la ley. Y no tenga miedo por cesar a algún ministro/a. Esto le puede hasta traer votos de los socialistas de toda la vida que andan enfadados. En estos momentos ya sabe, hay dos alarmas, la social y la electoral. Y faltan menos de tres meses para las elecciones locales y autonómicas.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora