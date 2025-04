La foto que aclaró al PP

Seguro que ustedes recuerdan el follón que se montó a cuenta del rifirrafe que protagonizaron la reina Letizia y la reina emérita Sofía a la ... salida de la catedral de Palma de Mallorca hace unos años. El vídeo que recogió el desencuentro entre suegra y nuera hizo correr ríos de tinta y la polémica cogió dimensiones estratosféricas.

La Zarzuela no emitió comunicado alguno ni para aclarar lo ocurrido ni para tratar de restarle importancia. Pero sí respondió. No con palabras, con una fotografía. Por eso, a los pocos días de la tensión grabada y difundida, las dos reinas fueron retratadas sonriéndose a la salida del hospital en el que estaba ingresado entonces el rey emérito. Una fotografía con la que se quiso mostrar públicamente la buena sintonía familiar que había sido cuestionada. Esa fue la elección de la Casa Real para zanjar, o tratar de hacerlo, la polémica, echando mano de eso que se suele decir, que una imagen vale más que mil palabras. Porque a veces, o muchas, cierto es que una imagen es la manera más efectiva de transmitir un mensaje.

Una imagen o la ausencia de ella. Me explico. Esta semana hemos conocido que la sucesión de José Antonio Monago al frente del PP de Extremadura está mucho más cerca de resolverse, una vez las cuatro direcciones de la formación –las dos provinciales, la regional y la nacional– apuestan por que sea la concejala cacereña María Guardiola quien se convierta en la nueva líder del partido en la región.

Esto es que después del cambio sufrido en la dirección nacional, tras la crisis desatada por el enfrentamiento entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso, la situación en Extremadura no ha cambiado con respecto a la que había antes de la llegada de Alberto Núñez Feijóo, porque Guardiola era antes y es ahora la que cuenta con el apoyo del aparato del partido.

Se podría pensar entonces que la transición de un líder nacional a otro no ha variado en ningún momento la situación del PP extremeño y que la apuesta por la concejala cacereña siempre contó con ese respaldo unánime de las cuatro direcciones. Pero no es así. No lo tenía, o nunca fue expreso, por parte de la regional. Se trataba, no obstante, en ese momento, de un obstáculo salvable porque la palabra definitiva la tenía Génova y estaba en clara sintonía con los presidentes provinciales de Cáceres y Badajoz.

Sin embargo, la renovación nacional resucitó el liderazgo de José Antonio Monago. Su designación como presidente del comité de Derechos y Garantías del partido dejó claro que la confianza que en él no había tenido Casado, sí la tiene Feijóo y que sería él quien llevaría de nuevo las riendas de su sucesión. Por tanto, el respaldo de la dirección regional cobrara ahora un protagonismo mayúsculo, porque de él dependería en mucho el de Génova.

Tal vez por ello se vaticinó que con el resurgir de Monago se produciría el ascenso del otro político más perjudicado en la región por la pinza de los presidentes provinciales: el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, dispuesto como la concejala cacereña, aunque ésta nunca lo haya dicho públicamente todavía, a liderar el PP de Extremadura y ser la cabeza de cartel para las próximas elecciones autonómicas.

Y en esas se andaba, unos esperando a que Monago inclinara la balanza hacia Pizarro y otros a que se sumara al respaldo de las provinciales a Guardiola, en cualquier caso todos a que se pronunciara y la situación dejara de estar en vía muerta, cuando llegaron Las Edades del Hombre de Plasencia. Y en este caso no fue una foto, sino la ausencia de ella, la que bastó para conocer la decisión que había tomado José Antonio Monago. La ausencia del presidente del PP de Extremadura en la única de las grandes ciudades en las que gobierna el partido, en la inauguración de la muestra de arte sacro, el momento de oro para Fernando Pizarro, en el que prefirió no estar, la foto con él que quiso evitar, lo aclaró todo.

La excusa con la que justificó su ausencia, una votación en el Senado, al parecer la creyeron muy pocos, porque en el seno de los populares las aguas comenzaron de nuevo a agitarse con fuerza tras la inauguración de Las Edades. Los rumores crecieron al día siguiente, todos fueron conscientes de que la partida llegaba a su fin, porque ahora sí las cuatro direcciones estaban en el mismo lado.

Dos días después –al día siguiente estuvo con los Reyes en Las Hurdes– comunicó oficialmente su decisión a los presidentes provinciales y a la concejala cacereña, y después encomendó a Fernando Manzano, secretario general del partido y persona de confianza de Fernando Pizarro, que le dijera que María Guardiola sería su sucesora. En realidad Monago solo confirmó con esa comunicación lo que ya había dicho el día de la inauguración de Las Edades del Hombre, con su ausencia en la foto. Y aunque es cierto que muchas veces una imagen o la falta de ella vale más que mil palabras, hay ocasiones en las que se debe tener la valentía de decirlas. A todos, a la cara y a la vez.