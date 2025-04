La fortaleza del empleo

Comenta Compartir

Pese a los síntomas de enfriamiento que ofrece la actividad, el mercado de trabajo sigue dando muestras de una sorprendente solidez. Así lo atestigua el ... descenso de 33.512 parados en noviembre –el segundo mejor dato en ese mes en la última década– en contraste con los turbulencias desatadas por la guerra en Ucrania y el clima de pesimismo que rodea la economía. No obstante, el ritmo de las contrataciones empieza a perder fuelle, aunque se mantiene vigoroso, y la afiliación a la Seguridad Social registró un mínimo descenso de 155 personas. La resistencia del empleo en un contexto adverso como el presente no solo desmiente los presagios más catastrofistas en torno a la reforma laboral. Representa, además, un punto de apoyo determinante para ayudar a las familias a sobrellevar el desbocado encarecimiento de los artículos de primera necesidad y amortigua así un malestar social que habría sido muy superior en otras circunstancias. La fortaleza del mercado laboral no puede ser puesta en cuestión por la controversia en torno al no cómputo como parados de los fijos discontinuos demandantes de empleo, aunque el Gobierno haría bien en actuar con la mayor transparencia en ese ámbito.

Opinión HOY