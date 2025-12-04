HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este miércoles, 3 de diciembre, en Extremadura?

Las formas de la violencia

Los datos de la macroencuesta del Ministerio de Igualdad muestran que aún estamos lejos de erradicar las agresiones a las mujeres

Jueves, 4 de diciembre 2025, 01:00

Más de 40 mujeres han sido asesinadas por violencia de género en este 2025 que aún no ha terminado. Siendo éste el crimen más terrible, ... son muchas las formas que toma esta lacra en nuestro país. Los datos son desgarradores: una de cada diez mujeres residentes en España ha sufrido violencia física y el 30,3 % –un total de 6,4 millones– admite haber sufrido alguna forma de agresión. Son los datos que se desprenden de la 'Macroencuesta de violencia contra la mujer', presentada este miércoles por la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y en la que participaron 11.800 mujeres. El estudio centra sus esfuerzos en desvelar las formas diversas que adopta la violencia y a las que se enfrentan las mujeres todos los días. Respecto de la sexual, la encuesta señala que el 14,5% de las mujeres manifiesta haber sido víctima de ella. Otra forma de violencia ejercida contra las mujeres es el acoso, que se ha expandido a nuevos territorios de la mano de las nuevas tecnologías: nada menos que un 36% de mujeres ha sufrido acoso sexual en algún momento de su vida y más de dos millones manifiestan haber recibido mensajes sexuales inapropiados de forma virtual. Por su parte, la llamada violencia económica, además de limitar la autonomía de las mujeres, tiene el perjuicio añadido de que aumenta cinco veces más el riesgo de sufrir violencia de la pareja actual. Asimismo, la psicológica es padecida por un 20,9 % de las mayores de 16 años, lo que supone 4,4 millones de mujeres.

