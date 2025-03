222 formas de hacer el amor

Comenta Compartir

Este recién nacido año 2022, de tantos doses, me ha recordado a Isabel Allende. La escritora, en su novela 'Hija de la fortuna', habla de ... un personaje chino que lee un libro, igualmente chino, en el que se describen 222 maneras de hacer el amor. ¡Jesús! Ni tres, ni siete, ni doce... nada menos que doscientas y pico, rotundamente. Como se sabe, a cierta edad, las cuestiones del amor carnal ya interesan algo menos, atemperado el cuerpo y pacificado el deseo, aunque, afortunadamente, los fuegos de la juventud a algunos agraciados que conozco les dejan rescoldos suficientes para encuentros placenteros. No obstante, acompleja el número, asombra tal multitud de variantes, sobre todo porque uno apenas conoce más de una decena, y eso siendo muy optimista. Ah, el Oriente misterioso, sensual, de mórbidas mujeres, de sedas transparentes e increíbles perfumes, de danzas de vientre, geishas primorosas, odaliscas esplendorosas en los serrallos y delicadas huríes en el Paraíso. Kamasutra para todos. Sin embargo, aquí, en este prosaico Occidente, seguro que más de una pareja se despide del mundo con la práctica de tres «posturas» en la cama como mucho. No quisiera romper el encanto de tan abundante catálogo amatorio, pero en el fondo me alegro de no haber nacido en China. ¿Se imaginan? Oye, Chu Lí (Loto del Lago), ¿hoy nos lo hacemos por la 83, o prefieres la 36? Pues mira, Thai Pin (Viento Sereno), ya que lo dices, prefiero la 115, que es rapidita y mañana tengo que madrugar. Y a todo esto, con el manual en la cama y las manos en la página del índice.

En estos inicios de año se llenan los medios con la relación que hacen los políticos de sus proyectos, de sus metas, de sus esperanzas para el nuevo ciclo. Es algo parecido a lo que todos solemos hacer llenando de buenos propósitos el calendario inédito. Salvo que en este caso se hace en proclamación pública. A lo mejor exagero, pero al alcalde Salaya le conté unos veinte anhelos hace unos días. A Pedro de la Moncloa, más o menos. Y a O Gran Feijoo da Galicia, y a cualquier cargo de cualquier punto de España. «Las veinte maneras de hacer milagros», podría ser nuestro manual erótico, pues dicen que la política es una forma de erotismo, aunque en formato onanista, añado yo. ¿Año Nuevo? Qué va. Viejas formas del puedo prometer y prometo. Yo pienso que en política con tres o cuatro posturas tendríamos bastante: la postura de la verdad, simple pero difícil; la de la honradez, muy placentera pero incómoda salvo que se tenga un buen colchón; la del respeto, especialmente a los ciudadanos, que puede deparar orgasmos increíbles si se ejercita sin prejuicios, y la de la humildad, que casi nadie se atreve a practicarla, para qué nos vamos a engañar, entre otras cosas porque exige una desnudez extraordinaria. Bueno, ¿y las 1.080 recetas del libro de Simone Ortega? Mejor no mezclar churras con merinas, pero ya son ganas de provocar en la cocina.

