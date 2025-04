Un forense en Extremadura

Comenta Compartir

Cuando un forense está observando durante muchos años a una malherida Extremadura quizás es porque espera que fallezca cuanto antes y así poder examinarla a ... fondo y conocer las causas del óbito, como si no lo supiera previamente, pero sí que será culpable de las consecuencias. Pero que Extremadura está mal, y cada vez peor por causa de sus políticos de bajo vuelo, es algo fácil de comprender, para eso no es necesario un especialista en medicina legal, ni un bombero. No se trata aún de un cadáver, a pesar de los muchos esfuerzos de políticos nacionales y regionales. Necesita cuidados intensivos en forma de una independencia política de los partidos nacionales, ya hemos visto, a pesar de «no contemplarlo», que los regionalismos egoístas consiguen para sí lo que no en compañía de los centrales. Carencias las hay para aburrir: Sanidad, AVE, autovía Cáceres-Badajoz y, sobre todo, nuestra primera industria: el campo.

Cartas al director