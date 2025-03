El fontanero timador

Comenta Compartir

Me fijé como meta llegar desde Santa Marina a la Plaza Alta sin saltarme ni un semáforo ni atravesar la calle por lugares no señalizados ... y con expresa autorización. Tengo dos vecinos jubilados vigilantes, el bancario y el municipal. Este segundo parece que sigue con el uniforme puesto y la libreta de multas al cinto. Ambos son aficionados a reconvenir. En mi paseo cavilaba yo sobre la fugacidad de la vida y sobre la plataforma logística, sin olvidarme de la plataforma única del centro de Badajoz. Veía caer derribados por la piqueta los bordillos, alisarse los imbornales, repararse los alcorques, los sumideros sin hojarascas... cuando de repente un andoba (¡el andoba!) me vio cara de estimable («este es timable», se dijo) y me largó: «¿No te acuerdas de mi? Soy el hijo de Paco, el fontanero, que estuvimos en tu casa por la avería». (¡Ja, la avería!) En mi casa hace mucho que no pisa un fontanero. Este tío me confunde. «Ni mijita», le dije mientras enfilaba la calle del Obispo para atravesar por el semáforo del muñequino bailongo y dirigirme todo lo gallardo que puede ir un jubilado emérito. Iba yo a El Hospital de Gallardo. El individuo seguía a mi lado, sonriente. Con cara de muchos amigos. (Así escriben los columnistas ahora, a base de punto, frasecita, punto). «Mira, estamos arreglando los pasos para las procesiones (si llega a decirme 'procesionar' lo estampo allí mismo. Punto.) «Que digo yo (me dijo él) que podías colaborar con la hermandad». Y me plantó muy cerca, como para que no lo pudiera ver, un taco de papeletas. «Mira, la Lotería, te aparto un décimo». Y yo me dije que hasta aquí llegó la riada... Escudriñé (esto queda más fino y culto que 'miré', me dije) para todos los lados a ver si veía a alguno de los cientos de policías que (dicen que) hay en Badajoz, pero el gachó ya había enfilado no para El Hospital de Gallardo, sino para Martín Cansado. Y fuese y fuime. Sin haber metido la mano en la faltriquera. Ni en ningún otro sitio.

Opinión HOY