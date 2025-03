Fondos Europeos atascados

Comenta Compartir

España es el segundo país de los Veintisiete que más Fondos Europeos obtiene de la UE y ha sido el primero en recibir los dos ... primeros pagos del capítulo Next Generation y acaba de solicitar el tercero. Pero en relación con los Fondos que gestiona el Estado de manera directa, sin tener en cuenta los que se transfieren a las comunidades autónomas, apenas se han ejecutado tres de cada diez euros a lo largo de 2022. La escasa y poco ágil actuación del Gobierno ha puesto en evidencia defectos de planificación, gestión de equipos y la creación de unas expectativas no sujetas a la realidad. A la baja capacidad de la administración española para afrontar la compleja tarea de tramitar estos Fondos por su escasez de medios e insuficiente estructura, se une la carencia de mano de obra industrial cualificada para abordar proyectos de elevada tecnología. Pese a la escasa información existente sobre las previsiones de ejecución efectiva de los Fondos que facilita el Ejecutivo, existe el temor de que los proyectos no lleguen a cumplirse en los plazos previstos. Es urgente, en todo caso, impulsar y acelerar la gestión de unos recursos esenciales, y no desaprovechar una inmejorable oportunidad de modernizar la estructura productiva para afrontar los retos de la globalización.

Opinión HOY