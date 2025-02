Cuando se pregunta a algunos ciudadanos que han sido premiados en la Lotería de Navidad por el destino que van a dar a esos fondos, ... la contestación más frecuente es: «para tapar agujeros». En los distintos niveles de la economía (nacional, regional o local) hay muchos agujeros que tapar, necesidades apremiantes en algunos casos. Y algunos piensan que una buena idea es utilizar el dinero de los fondos europeos para solucionar esas situaciones.

Tras la pandemia, el conjunto de las actividades económicas se ha visto muy perjudicado. Algunas empresas no podrán soportar la crisis y tendrán que cerrar. La pandemia nos ha pillado en medio de una revolución tecnológica que cambiará por completo la estructura de nuestra economía, y para ello vamos a recibir ayuda, no para esas empresas que no tienen futuro, sino para establecer las bases que promuevan un desarrollo industrial que nos permita ser competitivos en el conjunto internacional en los años venideros.

Por consiguiente, entiendo que ceder a las presiones de grupos, de determinados territorios o a las tentaciones de conveniencias partidistas para producir votos cautivos, sería nefasto y se dilapidarían esos fondos. Porque no se conseguiría el objetivo de recuperación de la economía de todo el país.

Pienso que la principal dificultad de nuestro desarrollo es la falta de formación o de adecuación de los conocimientos de los demandantes de empleo para las empresas emergentes y del futuro. Ese sería el principal objetivo: que los trabajadores adecuen sus conocimientos a lo que pide el desarrollo de las empresas. Menos títulos y más conocimientos útiles. Sin olvidar, en la escuela, una cultura básica para todos, que enseñe a pensar. Hoy es penoso el nivel cultural de España y sobre todo la falta de aprecio a la Cultura, con mayúsculas.