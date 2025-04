¿Fondos covid para restaurantes?

Aunque a mis 70 años ya pocas cosas me sorprendan por extrañas que parezcan, no dejo de reconocer que a veces chocamos con noticias que, ... por su impacto humano, su gravedad o su dimensión, nos dejan algo «tocados» y nos hacen reflexionar hacia dónde marcha esta loca sociedad y sus gobernantes.

Leía hace unos días en nuestro diario HOY que la Junta de Extremadura destinará parte de los fondos covid llegados a nuestra región –y que la UE ha donado a los distintos países para paliar la crisis y necesidades producidas por la pandemia– en la construcción de restaurantes en los Palacios de Congresos de Badajoz, Mérida y Plasencia.

La noticia y la aplicación de este dinero me parece un auténtico disparate. ¿Dónde está la sensibilidad de nuestros dirigentes regionales? Cabrían cientos de aplicaciones prioritarias a esta de carácter lúdico y recreativo. La covid nos ha descubierto el estado real de la sanidad en Extremadura y sus precariedades. Es notoria la falta de residencias de mayores en toda la región, donde existen miles de ancianos viviendo solos por no poder pagar una residencia con su pensión y no encontrar plazas en las pocas públicas existentes. Problemas de despoblación de nuestros pueblos, problemas en la agricultura que se encuentra agonizando en la UCI, problemas en la juventud que no deja de emigrar fuera por la falta de trabajo y oportunidades, problemas por cualquier rincón extremeño y deciden despilfarrar dinero en restaurantes que utilizarán una minoría «privilegiada».

Esta misma situación se produce con el dinero público que controla la Diputación provincial, que ha decidido hacer también su restaurante/gourmet en el Hospital Provincial Badajoz habiendo descartado previamente la construcción de una residencia de mayores. Estas situaciones me hacen pensar que, para la clase política, prevalecen las cuestiones festivas a las humanas y de interés popular, y que este mundo está lleno de irresponsables.