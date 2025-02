Fondo de reptiles

Comenta Compartir

La ley Miró despreciaba el cine popular. Los Ozores y los vecinos del quinto no eran bienvenidos para subvenciones. Una ley con buenas intenciones empezó ... a generar el desapego del público con el cine español. Llegados a un punto, el 'No a la guerra' iba acompañado de «vosotros, los indeseables de las subvenciones». En Cataluña, el 62% de los alumnos de 4ª de ESO consumen televisión solo en castellano. No nos cabía duda de que lo de Netflix (y las otras extranjeras) con el catalán iba a hacer a Sánchez pasar por el aro para tener presupuestos. No me los imagino como en las negociaciones de los últimos capítulos de 'Succesion'. La solución era tan sencilla como matar a Chapeau el Esmirriau en Mortadelo y Filemón, por muchas vueltas que dieran. Mortadelo se carga al malo con un misil que podía haber usado al principio. El misil es el fondo estatal que va a cubrir ese 6% de catalán en producción. Sorpresa, un fondo para reptiles subvencionados.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY