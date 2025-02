Comenta Compartir

Tengo una reproducción de 'Mujer en el baño' que compré hace años en el Thyssen. Había previsto ponerla frente al espejo del lavabo pero, como tantas otras previsiones de mi vida, tampoco esta se cumplió. Aún sigue ahí, envuelta en plástico. No he sido capaz ni de desembalarla. En cambio, a Tita Cervera se le metió entre ceja delineada y ceja delineada ser rica riquísima, y no paró hasta conseguirlo: el original de Lichtenstein, que actualmente forma parte de la colección del museo, estuvo mucho tiempo colgado en el baño de su castillo de Londres. Hacer las funciones fisiológicas mientras el aroma del dinero tapa los olores desagradables solo está al alcance de una baronesa.

Uno es rico por lo que tiene en el baño, pero también por el número de cuartos de baño que tiene. Hubo una época en este país en la que esa era la medida del patrimonio y del poder. Lo contó ¡HOLA!, que es Historia de España: en el 92, Preysler y Boyer abrieron a la revista las puertas de 'Villa Meona', como la bautizó, felizmente, Alfonso Ussía. Tenía trece cuartos de baño, uno menos que el palacete que Alberto Cortina construyó para Marta Chávarri. Mientras, los demás mortales nos apañábamos con uno para todos y todos para uno. Dos, con mucha suerte.

Aquella guerra de las escobillas la ganó Cortina, pero Jennifer López y Ben Affleck han acabado por ganarles a los dos: la mansión que se han comprado en Bel-Air tiene diecisiete cuartos de baño. Como en los bares, habrá uno al fondo a la derecha. Y al fondo a la izquierda. Y junto a la cocina. Y en la caseta del perro. Lo mismo la caseta también tiene calefacción, como pasa en 'Villa Meona'. Hay perros que viven mejor que muchos humanos. De hoy no pasa que cuelgue el Lichtenstein.