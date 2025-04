Fomentando la violencia

Comenta Compartir

Por desgracia para los demócratas lo ocurrido en el ayuntamiento de Lorca hace unos días no ha sido ni será el único episodio que presenciemos ... para vergüenza de los ciudadanos que no entendemos cómo se puede llegar a esos extremos. Cualquier tipo de violencia está injustificada, y mucho más cuando se trata de personas que la fomentan a través de sus cargos políticos. Se observó como una representante de la ultraderecha exaltaba a la población asaltante e incriminaba a una edil del ayuntamiento con formas impropias de quienes representan el órgano que simboliza el lugar donde se discuten las leyes que tratan de mejorar las vidas de los ciudadanos buscando acuerdos para ello. Se ha podido ver en las imágenes que los asaltantes más violentos eran personas que no estaban afectadas por el problema que se estaba discutiendo, sino que justifican que nadie les había explicado el motivo por el que iban a irrumpir en un pleno del ayuntamiento. A esto hay que añadir el buen comportamiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad de Lorca, que actuaron con prudencia para contener la avalancha. No es lícito que lo que no consiguen con la palabra traten de alcanzarlo por la fuerza, y esto es lo que pretende la extrema derecha fomentando el odio con el respaldo de la derecha que no se posiciona contra ese tipo de actuaciones indignas en una democracia.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión