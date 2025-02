Comenta Compartir

Antes o después, todo columnista que se precie experimenta el temor al folio en blanco. Es el día que amaneces sin tema que echarte a la tecla, y ves que se acerca la hora de entrega y que tú sigues sin escribir una frase decente. Entonces, apurado, te sirves un tercer café, esperando a que se te ocurra algo. Y lo que se te ocurre es hacer de la necesidad virtud, y te marcas un texto de conmiseración autocomplaciente en el que, sin vergüenza alguna, le explicas a un lector que se ha levantado a las cinco de la mañana lo difícil que es este oficio nuestro, y citas a Truman Capote para demostrar lo que sufres escribiendo («Cuando Dios le entrega a uno un don, también le da un látigo, y el látigo es únicamente para autoflagelarse»), y das la turra torera con aquello de que las palabras hay que saber mandarlas y templarlas. Total, que acabas enviando un artículo que es un acto de narcisismo, por no decir una fotopolla. Los columnistas somos unos salidos. Y unos cobardes: cuando no sabemos qué decir no tenemos arrestos para mandarle a nuestro jefe un folio en blanco.

Los que sí tienen, y de sobra, son los que se manifiestan en Rusia. Conscientes de que se juegan la cárcel, han pasado de escribir lemas contra la invasión de Ucrania a mostrar su rechazo llevando pancartas vacías. Pues ni por esas: hala, al trullo, Irina, que lo mismo te detenemos por decir lo que piensas que por no decirlo. El folio en blanco no solo de ha convertido en la pesadilla de los columnistas, sino también en la de Putin. Por mi parte, y como acto de coraje solidario, le he propuesto a mi amo y señor que hoy el espacio de mi columna saliera hueco en la página. «¿Valiente? Tú lo que eres es una vaga». Qué malo es conocerse.

