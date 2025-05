La fogosidad de los cacereños

Diversos periódicos españoles publicaban días pasados una encuesta, ahora tan de moda, sobre la práctica del sexo por provincias.

El articulista, atraído por la curiosidad, ... se adentra en el contenido de la noticia, celebrando que Cáceres tan mal situada siempre, como la comunidad extremeña, en los baremos socioeconómicos, industriales, emprendedores, demográficos y otros, pegue un salto en esta nueva encuesta y figure en un lugar francamente alto. De tal forma que, resultando la media nacional de 2,5 veces a la semana, y la cifra más alta la presenta Salamanca, con 3,4 relaciones semanales, Cáceres ostenta muy dignamente el sexto lugar, con una frecuencia de 3,1 por semana, mientras Badajoz se ajusta a la media nacional.

Bueno resulta que, siguiendo la tabla de la clasificación general, los cacereños y pacenses continúen pedaleando en esta tan particular carrera, en la que, en nuestra opinión, cada uno sabrá de sus índices medios mejor que nadie, y cuya última posición ocupan burgaleses y baleares con 1,8 actividades de estas características por semana. No está nada mal, no, en absoluto, que, por fin, hayamos logrado dejar atrás –aunque sea por una sola vez– tantas y tan negativas estadísticas en las que Cáceres suele estar situada, como norma fija, en el furgón de cola del pelotón. Aunque bien es verdad que, sin dejar atrás la buena posición cacereña respecto a esta última encuesta, hacemos votos porque mejoren al tiempo las medias de clasificación en otros parámetros que resultan vitales para la prosperidad de Extremadura.

A ver si es posible, pues, que la denostada tropa política extremeña tome nota de la fogosa capacidad de los cacereños, que hoy marcarán un poco más de pecho, y logra esas pautas evolutivas en otros índices estadísticos.

Que, como dicen en mi pueblo, echando mano del refranero, lo cortés no quita lo valiente, lo mismo que señalan que nunca es tarde si la dicha es buena.