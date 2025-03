Comenta Compartir

La ómicron fue renombrada onitrón por Paz Padilla y eso le rebajó fuerza, la acercó al festivo megatrón de Nacho Vigalondo en 'Los felices veinte' ( ... un artefacto que te tira pero no te mata). La ómicron era lo peor que nos podía pasar esta semana a la espera de lo que viniera. Pues ha llegado la flurona con su capa de super-anti-heroína (¿saben que el 20% de la taquilla en Estados Unidos es de películas de Marvel?). La flurona, detectada en Israel, es la infección a la vez de gripe y coronavirus. Acaparando. Es como comerse un bocadillo de 'foie gras' con mantequilla como aquellos de 'Twin Peaks'. Pero lo peor no es la enfermedad, es el nombre. Demonios, es tan feo como eso de 'bajona' (cada vez que leo u oigo este espanto de expresión soy yo la que se deprime). Como si tras la pandemia y los teletrabajos generalizados no tuviéramos bastante con webinar. Vale que vengan enfermedades nuevas, pero que les ponga el nombre la Guardia Civil.

