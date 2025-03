Aparcar si tienes movilidad reducida

Comenta Compartir

Soy gran aficionado a la arqueología y he participado en excavaciones y prospecciones, y disfruto enormemente visitando el Museo Arqueológico de Badajoz, admirando sus tesoros ... de valor incalculable cada vez que renuevan sus exposiciones y es para mí un auténtico placer visitar nuestra Alcazaba almohade y su entorno. Entiendo que, precisamente por su altísimo valor material y artístico, se limite el número de vehículos que acceden al recinto amurallado para preservar el entorno. Pero –aquí está el motivo de mi escrito– creo que es de justicia que, además de los espacios reservados para autoridades, servicios de emergencia, etc., se crearan y/o reservaran algunos aparcamientos para personas con movilidad reducida, discapacitados y enfermos, como es mi caso, porque me resulta imposible participar en las actividades de excavaciones y prospecciones, así como visitar el Museo Arqueológico o disfrutar del entorno si tengo que dejar mi coche alejado del recinto.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora