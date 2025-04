Comenta Compartir

El presidente de la FIFA tiene un problema extremo de personalidad múltiple, más grave aún que el de Carlos Areces en 'La que se avecina', ... que pasa de creerse el doctor García Baquero al neonazi Häagen-Dazs con un simple pestañeo. En una rueda de prensa, Infantino ha dicho «Hoy me siento catarí, hoy me siento árabe, hoy me siento africano, hoy me siento gay, hoy me siento discapacitado, hoy me siento un trabajador inmigrante». Hoy me siento Flex, le ha faltado.

Infantino se siente todo eso, pero yo solo me siento una cosa: indignada. Eso sí, mucho menos que las mujeres, los trabajadores inmigrantes o los gays que viven en Qatar. La cosa es de tal calibre que lo de no poder beber cerveza se me antoja un mal menor. El tipo sigue contando, con una cara de estreñimiento que intenta hacer pasar por emoción contenida (a estas alturas ya solo le falta arrancarse pelos del mismísimo para llorar delante de la cámara, como dice Jimmy Giménez-Arnau que hace Lydia Lozano), que él sufrió acoso escolar en Suiza porque era extranjero, pecoso y pelirrojo. Acabáramos. Lo de que era pelirrojo es un acto de fe porque es calvo; el mismo acto de fe que tenemos que hacer para tragarnos que Qatar ha progresado muchísimo en materia de derechos humanos gracias a la celebración del Mundial. Aunque progreso hay, y mucho, en las cuentas corrientes de los prebostes del fútbol. Lo demás es vestir a Qatar de lo que no es, igual que disfrazan a los aficionados cataríes de hinchas de la selección y cantan «Yo soy español, español, español» con acento del mismísimo centro de Doha, provincia de Valladolid. Si no diera todo tanta vergüenza, sería para reírse. Pero qué sabré yo, que ni siquiera me siento Flex.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión