Cartas al director

Realidad española

F.J. González Lena Badajoz

Viernes, 12 de septiembre 2025, 02:00

No solo empiezo a ser yo, son muchos los españoles que empiezan a ver la realidad del momento, que no es otra que la de ... un Gobierno que está dispuesto a acabar con la necesaria y legal independencia de la justicia, con un acoso y descrédito a algunos hombres y mujeres jueces y magistrados. Decir que hay jueces haciendo política, porque instruyen casos contra su esposa, su hermano y su fiscal general, no es de recibo. Sigo. Enviar al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, a ofrecerles sus honorables respetos a un prófugo como Puigdemont y mendigarle sus votos es, cuanto menos, una deslealtad democrática absoluta. Acusa a la oposición de no tener proyecto, alguien que no es capaz de presentar unos presupuestos y que sean aprobados. Los jóvenes no encuentran ya ni una habitación por menos de 500 euros. El acceso a la vivienda es un imposible. Políticas de inmigración que le enfrentan a todas las comunidades autónomas. La gente piensa, salvo los fieles que mucho deben, que el Gobierno tiene ya muy poco que ofrecer, y que su interés solo es sobrevivir, pues le importamos un rábano y medio. Aún no han llegado todas las ayudas a los damnificados por la Dana y erupción volcánica. Esta es la realidad, que algunos no quieren ver. Tenemos solución? Ustedes mismos.

