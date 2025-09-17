No, presidente Sánchez

Comenta Compartir

Las protestas ilegales – porque no estaban autorizadas– que se han dado en las etapas de La Vuelta han dado una imagen tercermundista de España. La ... presencia de un equipo israelí ha sido el pretexto utilizado para boicotear la carrera, cosa que ha puesto en grave peligro a los corredores. Tenemos un presidente que, rodeado de su plana mayor, manifiesta su admiración por un pueblo que se moviliza por causas justas. Usted cree, presidente, que los que no boicoteamos La Vuelta ¿estamos de acuerdo con la guerra? No, presidente, todo tiene su sitio y lugar. Usted, presidente, tiene un problema. Usted trata de competir para pillar los votos de la ultraizquierda. Sí, esa con la que dijo que no dormiría por las noches si aceptara sus imposiciones. ¿Duerme usted bien presidente? Señores del PSOE, gracias a Pedro Sánchez ustedes están abandonando la centralidad de otros dirigentes socialistas, a los que ahora vilipendian. Hasta los llaman traidores: Felipe González, Alfonso Guerra, Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Solo les recuerdo a los extremeños que Juan Carlos Rodríguez Ibarra fue investido presidente de la Junta de Extremadura seis veces. Que se equivocó en muchas cosas, obvio. Quien hace cosas es el que erra, pero algo haría bien para estar seis legislaturas, porque la ciudadanía es la que pone y quita, ¿no? Bueno, menos a Pedro Sánchez, que es el único presidente que nunca ha ganado unas elecciones, aunque es presidente legítimo, gracias a los apoyos. Hasta ahí llego.

Temas

Cartas al director