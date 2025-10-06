Comenta Compartir

Da la sensación que lo más importante del momento actual es decir que lo que está ocurriendo en Palstina es un genocidio. El que no ... lo diga es alguien muy malo. También lo podríamos llamar holocausto, exterminio y muchas cosas más. Es obvio que estamos asistiendo a la masacre del pueblo palestino a manos del de Israel. Pero no se trata de calificarlo ni de apoyar en la distancia al pueblo palestino. Hay que actuar contundentemente. Los hay que pueden conseguir que Hamás libere a los rehenes judíos y, que al mismo tiempo cesen todos los ataques de Israel. Y después vendrán los necesarios acuerdos y reconocimientos de Palestina e Israel. Pero aquí hay muchos intereses mezquinos. Hay mandatarios a nivel mundial que manifiestan su repulsa por cazar votos. Y otros que prefieren no pasarse en declaraciones no vaya a ser que nos corten el suministro y apoyo económico. Ya saben: poderoso caballero es don dinero. Europa la más 'acongojada' por si se pasan en declaraciones y le llueven sanciones de los 'mandones del mundo'. ¿Y la ONU? La ONU hoy por hoy, no sirve para nada. El derecho a veto de las grandes potencias, impide tomar ningún tipo de determinación que ellos no ordenen. Y por si fuera poco, los hay canallas que ven ya cadenas hoteleras en esas bellas playas, por las que vemos esas tremendas imágenes de palestinos huyendo con lo puesto y, arriesgándose a recibir un misil o dron que acabe con sus vidas. Otros quieren el exterminio del pueblo judío, lo que pasa que es un imposible hoy por hoy.

Vivimos en un mundo hipócrita y, con gobernantes necesitados de tratamiento psiquiátrico. O tal vez de internamiento.

