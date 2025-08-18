HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Urgente ¿Qué ha pasado este lunes, 18 de agosto, en Extremadura?
Cartas al director

Fiscal General del Estado

F.J. González Lena Badajoz

Lunes, 18 de agosto 2025, 23:06

Ha ocurrido. El Tribunal Supremo ha rechazado finalmente el recurso del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, contra el auto que propone su enjuiciamiento ... por presuntos delitos de revelación de secretos. El Tribunal Supremo entiende que existen claros indicios de la filtración de datos reservados en torno a la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

hoy Fiscal General del Estado