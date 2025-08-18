Ha ocurrido. El Tribunal Supremo ha rechazado finalmente el recurso del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, contra el auto que propone su enjuiciamiento ... por presuntos delitos de revelación de secretos. El Tribunal Supremo entiende que existen claros indicios de la filtración de datos reservados en torno a la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

García Ortiz, debería haber presentado la dimisión nada más entrar a trámite en su día la denuncia, ahora con más motivo. Pero ni lo hizo, ni lo hace, ni lo hará. Por otra parte resulta bochornoso el respaldo que Pedro Sánchez sigue brindándole. Esto no es cuestión de ser una persecución por parte de fachas. Esto es de sentido común. Es un espectáculo ver sentado en el banquillo a quien, hoy por hoy, ostenta la jefatura superior y representación del Ministerio Público. Pues es un órgano que tiene constitucionalmente encomendada la promoción de la acción de la justicia, por lo que resulta un show que no dimita ni le cesen y, porque el no hacerlo, supone una degradación de nuestras instituciones y, que no tiene precedentes en ningún país del mundo. Es así de sencillo señores/as del PSOE, ni fango, ni bulos, simplemente sentido común.