Fitness para ceporros

A los que el único peso que levantan es el de los libros, un saludo». Así reza el eslogan en las marquesinas de las paradas ... de autobús y otros 'discretos' sitios de mi Ciudad de las Tres Culturas. ¡Qué horror! Y ante la aberración no hay concejal que levante un palmo su ilustre trasero para pedir la retirada del cartelito. La empresa se llama Alta… mira? No es así, es parecido, pero no lo recuerdo bien…, aunque este nombre le vendría al dedillo a cualquier organización cuya filosofía publicitaria de vergüenza ajena por ser propia de la época de las cavernas, y que quiera clientes abiertamente ceporros. Nada tiene que ver la gloriosa frase, con los demás empresarios cacereños del fitness, de los que conozco a varios, y que a buen seguro rechazarían semejante memez para llevar clientes a su negocio.

La salud se define como estado de bienestar psíquico, físico y social, algo que al avezado y gracioso publicista no parece haberle entrado en su ocurrente y vigoréxica sesera. Total… ¿para qué quieren personas leídas en el gimnasio, si ahí solo va uno a ponerse 'petao'…?

