Fisioterapeutas unidos

Esta comúnmente generalizada la percepción social de que el inicio de un año supone una nueva oportunidad para cambiar todo aquello que se entiende susceptible ... de mejora e intentar resolver problemas o necesidades que perduran en el tiempo. Optimismo, ilusión y confianza se conjugan ante un futuro que creemos que puede ser mejor aunque, lamentablemente, la realidad se abre paso con el transcurrir de los meses y, en muchas ocasiones, nuestros deseos y expectativas no se cumplen, ya sea por voluntad propia o ajena.

Los más de 50.000 fisioterapeutas de nuestro país comienzan también 2022 con justas y necesarias demandas que en años anteriores no se hicieron realidad y que, ahora más que nunca, resultan imprescindibles, no solo para avanzar laboral y profesionalmente, sino para ofrecer la atención que un cada vez mayor número de personas necesitan y requieren.

Un colectivo profesional sanitario aún muy infravalorado por administraciones públicas y partidos políticos que no ven la decisiva labor que realizan a la hora de mejorar el bienestar y calidad de vida de las personas y que ahora, más que nunca, son muy necesarios para todas aquellas afectadas por la covid persistente. Al igual que los enfermeros, los fisioterapeutas se enfrentaron a la pandemia sin saber las consecuencias que podría tener para su salud y en su entorno más cercano pero con la firme convicción de que había que hacer todo lo posible para atender a las miles de personas afectadas por la nueva enfermedad.

Un trabajo extenuante, duro y lleno de muchos momentos de sufrimiento y dolor que les ha pasado factura a nivel físico y emocional y del que tardarán mucho tiempo en recuperarse si es que lo consiguen por completo. Transcurridos ya casi dos años, y después de sufrir una experiencia profesional y personal que les marcará de por vida, estos profesionales sanitarios siguen acudiendo a sus centros de trabajo con el desánimo y frustración que les genera el constatar que los compromisos reiterados por responsables públicos y políticos en meses pasados no se han hecho aún realidad y todo apunta a que no tienen intención de hacerlo, al menos a corto plazo.

Ni antes de la pandemia ni ahora tampoco están trabajando para aumentar las plantillas de fisioterapeutas en la sanidad pública, perpetuando una lamentable situación que lleva a las personas que necesitan de su atención a tener que esperar semanas, cuando no meses. Una realidad, además, que lleva a estos profesionales a tener que trabajar en centros privados donde sus condiciones laborales son aún peores.

Profesionales que tienen que seguir luchando contra un creciente intrusismo por parte de personas que, sin la formación y cualificación necesarias, venden sus servicios con el consiguiente riesgo para la salud de los ciudadanos, mientras que las administraciones que deberían perseguir y sancionar estas prácticas miran para otro lado. Gestores públicos y políticos que demuestran miopía al no ver que una adecuada dotación de fisioterapeutas conlleva una rentabilidad inmediata, no solo a nivel sanitario, sino tanto económico como social. No podemos olvidar que una intervención temprana de estos profesionales propicia la reducción de los tiempos de baja laboral, así como la recuperación, en muchas ocasiones, de la funcionalidad y, por tanto, un considerable ahorro en los costes sanitarios y para las empresas o centros de trabajo.

Los fisioterapeutas son una de las figuras sanitarias clave para el futuro de nuestro país, y por ello el colectivo debe alzar su voz, unido y sin fisuras, para que aquellos que no quieren ni ver ni oír tengan muy clara la fuerza imparable de unos profesionales que no van a tolerar más desagravios, injusticias y desigualdades. Ha llegado el momento de que todo el colectivo de un paso adelante y protagonice un movimiento reivindicativo en el conjunto del Estado para lograr las mejoras que demandan y requieren con el único objetivo de dar la atención que necesitan las más de 47 millones de personas que hay en nuestro país.

Satse, por su parte, estará con ellos, impulsando todas aquellas acciones reivindicativas y de presión que se entiendan necesarias en cada momento y en cualquier parte del Estado para que 2022 sea el año del cambio para estos profesionales sanitarios. Sin más fisioterapeutas con mejores condiciones profesionales y laborales no habrá una mejor sanidad futura en nuestro país.