La fiscalidad, palanca morada

La proposición no de ley de Unidas Podemos para la reforma fiscal merece algo más que el calificativo de «inoportuna» que ayer le dedicó la ... ministra de Hacienda, María Jesús Montero. El presidente Sánchez y la parte socialista de su Ejecutivo no pueden hacerse valer de su titularidad sobre las carteras de Estado solo ante la crisis ruso-ucraniana. Es inadmisible que uno de los dos integrantes de un Gobierno de coalición se permita someter a la consideración del Congreso una iniciativa propia nada menos que de reforma tributaria sin que ello esté explícita o implícitamente impedido por el pacto de gobierno, y sin que el socio mayoritario tenga otra salida que pronunciarse sobre su contenido en el pleno del próximo martes, retratándose a instancias del partner en la consiguiente votación. La actualización de la fiscalidad ha de partir de un examen experto de la situación precedente, y de una aproximación igualmente rigurosa a los escenarios que podrían aflorar ante distintos supuestos de cambio normativo. Dando paso a un diálogo institucional y social que procure el máximo consenso político y la más amplia anuencia ciudadana.

La progresividad igualitaria del sistema no está en el enunciado de los objetivos que se persiguen sino en sus efectos reales. Cuando además ese enunciado adopta la forma de eslóganes en cadena ciega el discernimiento de su promotor y enturbia el debate necesario. Unidas Podemos no ha disimulado que pretende antes reajustar equilibrios en el seno de la coalición con el PSOE que ofrecer a los españoles un marco tributario más esperanzador. Siendo muy probable que el martes se escenifique un nuevo distanciamiento de grupos del bloque de la investidura. No cabe extraer otra conclusión de que presentase la proposición para someterla a debate cuando el Gobierno y el conjunto de la economía española esperan el informe del grupo de especialistas designado por el Ministerio de Hacienda.

El hecho de que Yolanda Díaz se desligase públicamente de la iniciativa del grupo al que pertenece revela además que el intento de reajuste se dirige a los propios morados. «Inoportuna» se queda muy corto. Aunque Sánchez y su partido piensen que es mejor dejar que la proposición de Unidas Podemos se apague el martes cual mera ocurrencia, su contenido y su tramitación bajo la mirada entre enojada e indulgente del socio mayoritario no añaden ninguna buena señal al momento económico con el señuelo de 30.000 millones de recaudación más.