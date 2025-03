Son muchas y muy variadas las entrevistas que me hacen en estos días con motivo del lanzamiento de mi nueva novela, 'Lágrimas de oro' (Editorial ... Espasa), cada cual en un sentido, con foco puesto en la historia de un collar robado o en el encuentro estelar entre Atahualpa y Pizarro que cambió el mundo entonces conocido.

Cada periodista se fija en un aspecto de la historia, en un personaje, en una frase o en un capítulo, pero todos, o casi todos, coinciden en lo difícil que resulta hoy en día hablar de la conquista de América. Y entonces mi respuesta suele ser siempre la misma: ojo con los filtros.

Asistimos hoy en día a una nueva radiografía social de los hechos históricos, un análisis que comienza con el simple paso por un tamiz fabricado en pleno siglo XXI, en el cual prima la atención a las minorías, la inclusión de las diferentes sensibilidades sociales, la igualdad entre géneros y la admisión de todo matiz relativo a la forma de vivir la sexualidad o la vida misma. En este nuevo tamizado se han estrechado sobremanera las celdas por las que pasar la historia, de manera que una canción de Mecano o una serie de dibujos animados de las que veíamos cuando éramos pequeños, quedan en la parte alta sin poder pasar el filtro.

Ni Julio Iglesias, ni ninguno de su generación, ni muchas de las piezas musicales que emanaron de la movida madrileña, ni los dibujos animados de hace dos décadas, ni muchas de las películas de Hollywood, ni las declaraciones del diario de sesiones de las Cortes de la transición. Prácticamente nada de lo que queramos rescatar del pasado inmediato (un par de décadas) pasa el filtro actual. ¿Cómo lo van a pasar, entonces, Hernán Cortés o Pizarro? ¿Cómo van a filtrarse por el tamiz ninguno de los episodios de la conquista de América?

Pero no nos fijemos en la conquista, vayamos a la invasión romana de la Galia, de Hispania, del arco Mediterráneo. Trasladémonos a Cartago, a la expansión islámica a partir del siglo VII, al mismísimo Napoleón. No queda títere con cabeza en la historia universal si queremos hacerla pasar por los filtros de hoy.

Tal vez por eso haya que replantearse estudiar la historia de otra manera y merezca la pena una reforma educativa que nos prive de estudiarla como es debido, desde muy atrás y cronológicamente, que es como se entiende todo. Porque es más fácil cargarse la historia que cambiar los filtros y aplicar a cada época el suyo. Sería lo razonable, claro, lo justo, incluso: comprender los patrones de comportamiento de cada época y, enmarcados en ellos, incrustar los acontecimientos para aceptarlos como fueron, porque no podían haber sido de otra manera. Es inconcebible pensar que ninguno de los conquistadores tuviera un comportamiento del siglo XXI, porque para ellos, lo que hicieron era lo que había que hacer y lo que habrían hecho en cualquier parte del mundo, pero no en cualquier época. Y mientras no se entienda eso, todo lo que se hizo ayer es cuestionable hoy.