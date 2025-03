Años sesenta. Colegio San Antonio. Sexto de Bachiller. Clase de Filosofía. «¡Calvo Muñoz! Para el lunes traes un texto exposición sobre marxismo y materialismo. Y ¡ ... ay de ti como no lo presentes!», bramó el padre Orduña ('El Poplas') O.F.M. ¡Las barbas del profeta! ¿Cómo elaboraba yo tamaña tarea? Menos mal que mi amigo y compañero de infortunios Carlos S. Delgado me ayudó sobremanera y pude, mal que bien, hacer la ponencia el lunes dicho a aquel autoritario fraile.

A lo que voy. En sexto de bachiller estudiábamos Ética, Lógica (Barbara, celare, darii, ferio) y Psicología. En Preu, Ignacio Gómez Galtier (sttl) me descubrió la vocación (o afición) a las letras, mientras nos deleitaba con la Historia de la Filosofía. Y luego la carrera: Filosofía... y Letras.

En Primero de Comunes, Cirilo (olvidé el apellido) nos metió una tunda de órdago sobre esto, aquello y lo de más allá. Un trabajo sobre Marco Aurelio y otro sobre Herbert Marcuse me proporcionaron un suficiente raspadito. En Segundo de Comunes, el luego senador del PSOE Miguel Ángel Quintanilla me hizo sudar tinta filosófica; pero con la ayuda de Ana Tizón, su mujer, mi amiga y compañera de clase, logré pasar el Rubicón.

¿A qué viene esta crónica de estudios pretéritos? A lo que suponen vuesas mercedes. ¡A que quitan, o postergan, la asignatura de Filosofía! Me hago cruces. No me lo puedo creer. No lo digiero. Le van a escatimar al estudiantito de hoy a Heráclito y a Parménides, a Sócrates, Platón y Aristóteles. No digamos si desconocen a Séneca y Marco Aurelio. No tendrán perdón de Dios los monstruos que van a perpetrar tamaña felonía. ¡Virgen Santísima!

Ni Descartes, ¡Kant!, Heidegger, Hegel, Bergson, Ortega o Teilhard de Chardin. Heli, Heli lama sabactani. Señor: ¿por qué nos abandonas? ¿Cómo es posible que nos dejes en manos de esta infame caterva? Y además ¿cómo se estudia la Historia sin cronología? ¿Cómo se come eso? ¿Pero qué suerte de idiotas, cretinos, ágrafos e ignaros son los que ocupan esas poltronas en el ministerio de Desinformación e Ignorancia?

Bueno, bueno, vamos a ver. Pongamos que esa bestialidad la determinan ciertos políticos que de enseñanza y pedagogía saben menos que un cardo borriquero. Vale. ¿Y qué pasa con la elite universitaria, rectores, catedráticos, adjuntos, patulea de arrimados y enchufados ayudantes de departamento, aspirantes a pretendientes de un sillón en la facultad? ¿Y las organizaciones de padres de esas criaturitas, que llegarán a la mayoría de edad sin enterarse aún de que el Pisuerga pasa por Valladolid y que no quieren que a su niño mimado les pongan un suspenso o un muy deficiente (¡no habrá calificaciones numéricas!)? ¿Nadie dice nada? «¡Ah de la vida! ¿Nadie me responde?».

Esfuerzo individual, estudio, aplicación, ¡educación!, excelencia, formación humanística y científica... ¡La enciclopedia Álvarez, córcholis! Con eso tendrían bastante. Ay, si los de Secundaria supieran sus contenidos, con un canto en los dientes podríamos darnos. Pero nada. Inclusión, cambio climático, ideología de género. Será de sexo, ¡idiotas! el género es un concepto gramatical. Ni siquiera eso sabéis. Que sí, que sí; que me voy al exilio. ¡Adiós, muy buenas! España, aparta de mí este cáliz.