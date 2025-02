Lastra afirma que el triunfo de Moreno se debe a Sánchez. En eso hay mucha verdad. Pero ella no lo dice porque Sánchez haya dado caprichos a ERC o Bildu y eso tienda a no gustar a los españoles que no son ni de ERC ni de Bildu

Inma Nieto, sea quien sea, culpa del fracaso de su bloque de progreso (seis organizaciones) a la «profusión de encuestas» y a la «propaganda mediática». Teresa Rodríguez, por sus partes, se atribuye el fracaso (o no triunfo) de Vox: «Hemos pinchado el globo de la extrema derecha y eso para nosotros es una satisfacción y una reconciliación con nuestra tierra, que ha tenido la dignidad suficiente para pararlos…». Como si los que iban a votar a Vox la hubieran votado a ella o a Nieto.

Lo mismo ha sido el PP de Juanma Moreno el que ha pinchado el globo. Sí es cierto que los dos partidos de izquierda, con sus dos escaños cada uno, van a tener en el Parlamento Andaluz la misma importancia que Vox o el PSOE. Ninguna. O la de figurantes con frase. Teresa tiene dos escaños como sus dos pendientes de medir espaguetis. Sí hay que reconocer a Rodríguez que ha sido de las únicas caras visibles de la izquierda en señalar que la alerta antifascista que empezó su exjefe Iglesias tras las últimas elecciones andaluzas ha beneficiado a Vox. Hasta Juanma.

Pero a quien de verdad quería escuchar el domingo era a Lastra. No defraudó. El triunfo de Moreno se debe a Sánchez. En eso hay mucha verdad. Pero ella no lo dice porque Sánchez haya dado caprichos a ERC o Bildu y eso tienda a no gustar a los españoles que no son ni de ERC ni de Bildu. Ha dado caprichos a Andalucía. «Es evidente que Moreno Bonilla ha llegado a las elecciones tras superar la crisis de la covid con los ingentes recursos aportados por el Gobierno de España». No sé si es mezquindad, ruindad o lastridad. Tampoco le envidio tener que explicar semejante estropicio (mientras, Sánchez estaría lanzando móviles y ceniceros de progreso).