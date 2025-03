Fiestas con responsabilidad

Comenta Compartir

No hay rincón en España que no llegue a las fiestas navideñas en plena explosión de contagios. La transmisión del virus se ha desbocado en ... puertas de unas fechas caracterizadas por una alta interacción personal, lo que amenaza con disparar aún más a corto plazo unas infecciones que ya tienen colapsados los centros de salud y la red de diagnóstico, y han elevado la presión hospitalaria, aunque es bueno recordar que no a los niveles de anteriores olas. No cabe esperar efectos inmediatos de las tibias medidas adoptadas por unos gobiernos que, pese a la alarmante escalada del virus, han aplazado en su mayoría restricciones que afecten a la vida social para eludir el siempre ingrato papel de aguafiestas. En este contexto cobra especial relevancia la responsabilidad individual y colectiva en el cumplimiento de las acciones para prevenir la expansión del coronavirus. Del compromiso cívico de cada uno en los encuentros propios de esta época y en el día a día dependerá la salud individual y la de quienes nos rodean, aparte de la evolución de la pandemia en las próximas semanas. Es mucho lo que hay en juego como para ponerlo en peligro a estas alturas con actitudes irreflexivas.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión