Fiesta de los jabalíes

Cuando alguien se enfrenta a las noticias tiene que ir preparado para todo. Desde las cifras astronómicas de Mbappé a las fatales del último tiroteo en América; desde algún preapocalipsis a la fabricación del botijo. Sin embargo, como la capacidad de asombro humana es infinita, ... el siguiente titular despertó rápidamente sorpresa popular y no solo entre quienes, como servidora, guardan lazos sentimentales al respecto: «Un jabalí sale del mar en Alicante y muerde a una mujer de Cuenca que estaba tomando el sol».

Una vez aclarado que la señora se encontraba en dicha playa y no que el jabalí llegase hasta Cuenca solo para perpetrar el mordisco, las redes sociales empezaron a echar humo con el espeluznante, a la par que cómico, titular.

Espeluznante porque si practicar la playa en Alicante ya era un deporte de riesgo, con sus medusas, sus guiris churrascándose, sus niños esgrimiendo raquetas y, sobre todo, sus ancianos madrugadores marcando territorio, ahora hay que añadir un peligro más: el jabalí acuático.

Vale que en Extremadura ya estamos acostumbrados a su presencia urbana. Y que el Parque del Príncipe cacereño tenga que ser cerrado y patrullado por arqueros, cual Robin Hood en el bosque de Sherwood persiguiendo jabalíes en vez de nobles acaudalados.

Vale que en Barcelona, precisamente en los barrios más ricos, estos animales ataquen a quienes pretenden pasear un rato. Y hasta que, como a Shakira, les roben el «celular», porque el móvil de la cantante, en plena separación matrimonial, debe de tener más waka-waka informativo que el de todo el Gobierno junto.

Vale que, con el neorruralismo urbanita del 'Homo progre-pijus' (a los que confieso pertenecer, pues vivo a las afueras de Cáceres en una urbanización robada a la naturaleza) estemos invadiendo el hábitat natural de estos animales y convirtiéndonos en su plaga y no, como solemos pensar, a la inversa.

Y hasta que, debido a un insensato esnobismo, hayamos creado un híbrido inquietante, el cerdalí, mezcla de jabalí y el cerdo vietnamita que algunos, a quienes supongo sin hijos adolescentes, se empeñan en tener como odorífera mascota e incluso –visto por servidora en Madrid– pasear por parques, cogidos de una correa.

Pero lo exótico del asunto es que ataquen a una pobre señora de Cuenca. Y no porque las de Cuenca no tengamos nuestro 'sex appeal', sino porque la población conquense sí que es una especie en extinción. Frente al más del millón de jabalíes censados en 2021, los naturales de la «provincia del crimen» no llegaban ni a 200.000. Y del género playero incluso menos porque, la verdad, los manchegos somos más bien de secano.

Por tanto, y aún comprendiendo la intranscendencia de la noticia, cabría deliberarla desde diferentes perspectivas: ¿por qué, con media España «vaciada», seguimos colonizando espacios naturales bellos e insustituibles?, ¿habrá efecto llamada y se llenaran nuestras playas de jabalíes? Y, sobre todo, ¿cómo está la conquense agredida? ¿le dio un apechusque que casi la rosca?