Los años electorales son tiempo de alegrías y decepciones para quienes hacen de la política un medio de vida, ya sea para ganársela en lo ... económico o para emplearla entregados al servicio público, aunque estos últimos sean ya una excepción porque detrás de las supuestas vocaciones suele esconderse el brillo atrayente del poder.

Es fácil que las campañas electorales dejen por el camino cadáveres políticos en la retaguardia, esos fieles soldados que alguna vez soñaron con una recompensa en forma de candidatura, un puesto adelantado en las listas o promesas de promoción nacional con pasaporte a las Cortes.

A los líderes de los partidos políticos se les mide el desempeño por los resultados en las urnas y habría que hacerlo también por la concordia conseguida en sus propias filas, por esa capacidad para elegir a las mejores piezas para cada jugada y por conseguir el silencio y la resignación de quienes, creyéndose merecedores de mayores logros, se quedan atrás por muchos carteles que peguen durante la campaña.

En política, como en la vida, las altas cotas están reservadas para unos pocos. Son los elegidos los que finalmente dejan su nombre grabado en los libros y, sobre todo, en la memoria colectiva. Algunos por malos, todo hay que decirlo, y otros muchos por el mero hecho de haber llegado. No es fácil ser un Suárez, un González o un Aznar, y menos aún un De Gaulle o un Churchill.

Hoy se cumplen años de la muerte del primer ministro inglés, que capeó una crisis tan fuera de lo normal como la defensa de Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial. Conservador en lo político y de familia aristocrática, era nieto del séptimo duque de Marlborough (Mambrú se fue a la guerra, ya saben). Y resulta que el lema del escudo de armas familiar es precisamente «Fiel pero desdichado», así, en español.

Es una incógnita no resuelta, aunque hay hipótesis más o menos fundadas, lo de que el lema esté escrito en nuestro idioma, y no en inglés o en latín. Uno puede imaginar que tratándose de la desdicha qué mejor que en español, puesto que el lema puede aplicarse a cientos de personajes históricos relacionados con nuestra nación, conocidos y anónimos. Dos sobrinos de Churchill participaron en la Guerra Civil con las brigadas internacionales, sin ir más lejos.

Lo de la fidelidad y la desdicha unidos es muy de ideales no pagados, de lealtades y sacrificios sin recompensa, lo de cría cuervos y te sacarán los ojos. Es la historia mil veces repetida de entrega personal para terminar con el «ni agradecido ni pagado» después de los desvelos. Tomen nota ahora que estamos en enero porque en mayo y en noviembre muchos lo pensarán aunque no lo digan, por aquello de la disciplina de partido.

A Winston Churchill no le pasó como a alguno de sus antepasados, aquel que decidió el lema del escudo de armas. A él se lo agradecieron y se lo pagaron, no sé si proporcionalmente. Pero lo suyo está a años luz de la mediocridad, ya me entienden.