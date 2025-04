Comenta Compartir

Como resulta que aunque no te guste el fútbol, tienes que ser de un equipo, o de dos (el local y otro de primera división), ... confieso que yo soy de la Virgen del Encinar y, a partir de ahora, también de La Virgen del Vaquero. Confío más en la solidaridad, que tiene que ver con la colaboración, la empatía y el apoyo entre iguales para crecer, que en la caridad, sinónimo de compasión, de ese dar «algo» del que tiene mucho que convierte a quien lo recibe en dependiente perpetuo de la limosna. He sabido que la Virgen de la Montaña, que tiene más de setenta mantos, le ha regalado uno a la Virgen del Vaquero, que tiene poco más de una docena, la pobre, con la sugerencia de que lo vista cada vez que la primera acuda a la ciudad. Se ve que entre las vírgenes también hay clases. En todo caso, gracias a la colaboración de Serafín Martín, compañero de columna, he podido saber más de esta virgen, de la construcción de su ermita, del vaquero Gil Cordero, y de los litigios entre Santa María y Santiago por la titularidad del inmueble. Bendita curiosidad.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY