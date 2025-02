Carriles sin bicis

Comenta Compartir

Vaya por delante que soy un firme defensor de la bicicleta como medio de transporte urbano saludable y sostenible. He sido uno de esos «arunos» ... que hace una década acudía a trabajar, en ocasiones, en bici. Aunque una hernia de disco me lo impide ahora, no me doy por vencido del todo.

Cáceres es además una ciudad que lo tiene todo para convertirse en una 'Bike-friendly City', si es que existe este anglicismo: tenemos tiempos y distancias de desplazamientos cortos, no más de 4 kilómetros; una climatología favorable la mayor parte del año; infraestructura de carriles bici en las que se ha podido avanzar gracias a los fondos europeos; y un solo factor en contra, el desnivel. Al escribir la palabra «cuesta» en Google Maps aparecen cinco entradas: las de Aldana, del Marqués, del Maestre, de la Compañía, y de la Reina, junto a otras que no llevan el apellido, pero dan pistas, como la de «Alzapiernas». Si contáramos con un servicio público de alquiler de bicicletas eléctricas podríamos convertir a Cáceres definitivamente en una 'Bike-friendly City'. Pero ni está ni se le espera. Como una receta de cocina a la que falta el ingrediente principal.

