Vivo en Mejostilla desde el año 2000; en 2009 cambié de zona por necesidades de espacio tras la llegada de mi dos 'cachorros'. Hace cuatro ... años fui testigo de cómo se pintaban en mi calle las señales viarias y casi se me caen las lágrimas. En diez años no había pasado por allí ni un operario municipal. A veces creo que la brigada de obras del Ayuntamiento de Cáceres es como as meigas, que «habelas, hainas» aunque nunca las veamos, y no precisamente porque no existan necesidades. De hecho, antes de las elecciones del 28-M, una señora se cayó en mi calle y se abrió la cabeza como consecuencia del mal estado del pavimento; fue un espectáculo penoso, con ambulancia y presencia policial incluidas. Estos días he tenido oportunidad de pasear por el Distrito Norte para comprobar, desolado, que todo sigue igual. Hay algunas cosas pendientes desde hace veinte años y otras desde hace diez, pero ya aviso que nos tocará esperar a la reforma de Plaza Marrón, Avenida Virgen de la Montaña y el nuevo Complejo Deportivo de Casa Plata. Paciencia vecinos, van «barrio a barrio». Algún día será el turno de los últimos. Espero.

