Fiasco en el mundo del fútbol

El comisionado quiere ir de víctima, Yo había depositado cierta confianza en este hombre pero, veo que me equivoqué. Estamos ante un caso claro de ... conflicto de intereses por el cual el presidente de la Federación Española de Fútbol benefició a un empresario y futbolista en activo por llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí, operación por la que Luis Rubiales se llevaba un «pequeño porcentaje», mayor si Madrid y Barcelona llegaban a la final. Al parecer, el presidente no tiene memoria. Ha olvidado las formas de actuar que le reprochó a Lopetegui como seleccionador nacional por fichar por el Real Madrid a dos días del comienzo del mundial de Rusia. Estos comportamientos poco éticos son frustrantes y manchan el fútbol español con algunas pruebas que acreditan esa mala gestión con interés dinerarios por medio. Rubiales no actúa con la moralidad y transparencia que el aficionado al fútbol necesita. Leo en el portal de transparencia de la Federación, que este cobra anualmente 339.237 euros (28.269 euros al mes, además netos). Esta barbaridad es una aberración que discrimina y desprecia a las muchas familias que pasan dificultades para llegar a fin de mes. Con esa cantidad podrían vivir varias familias necesitadas. España no se repone de los espantos que vamos conociendo diariamente de personas mezquinas y ruines.

Cartas a la directora