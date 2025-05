El fiasco del aeródromo de Cáceres

El malogrado proyecto del aeródromo de Cáceres ha sido justo lo que no debe ser una iniciativa pública de inversión: larga (ocho años), llena ... de trabas, sin garantías de éxito y, para colmo, cara, porque a ver qué se hace ahora con unos terrenos que le costaron a las arcas públicas más de 400.000 euros en los que resulta que no se puede construir.

El PP y el PSOE, como era previsible, se han culpado mutuamente del fiasco, y puede que esta sea una de las pocas veces en las que ambos tienen razón. A saber en qué estaba pensando el gobierno de Monago cuando adquirió el terreno de Los Arenales a la Fundación Valhondo sin tener la certeza de que allí se podría poner en pie un aeródromo a pesar de todas las afecciones ambientales de conllevan ese tipo de instalaciones. Después, los socialistas no se puede decir que hayan puesto mucho de su parte en hacer avanzar la tramitación de una infraestructura que no habían ideado ellos, y que sin nadie que la defendiera de verdad se ha ido retrasando y tropezando por el camino con todo tipo de obstáculos y con informes negativos emitidos por diversas administraciones, entre ellas el propio gobierno regional que la estaba promoviendo. Tampoco el Ayuntamiento de Cáceres parecía muy entusiasmado por sacar adelante el aeródromo, pues ni siquiera respondió a la solicitud un informe municipal sobre los terrenos para incorporarlo al estudio de impacto ambiental.

Mientras tanto Cáceres sigue sin aeródromo. Habrá mucha gente a la que no le importe porque creen que nunca lo van usar, o porque se preguntan quién va a venir a Cáceres en avión privado. Pero la realidad es que este tipo de instalaciones generan movimiento económico (vean la información que publica Juan Soriano hoy mismo en este diario). Tenemos que cambiar la manera de pensar y darnos cuenta de que es necesario que para poder utilizar una infraestructura primero tiene que existir. No estamos hablando aquí de un aeropuerto internacional fantasma como el famoso de Albacete, o sin ir más lejos el que se llegó a anunciar para la provincia de Cáceres en los últimos años de Rodríguez Ibarra, que la crisis económica dejó en el olvido, sino de poco más que una pista asfaltada con instalaciones auxiliares en la que puedan aterrizar y despegar aeronaves pequeñas sin necesidad de irse hasta el aeropuerto de Badajoz. Es un tipo de aeródromo muy básico y nada costoso (menos de cinco millones tenía de presupuesto el que ahora se ha descartado) que en muchos países se considera fundamental y del que pocas ciudades de alguna relevancia carecen.

Se han hecho durante estos días, tras la declaración negativa de impacto ambiental, muchos chistes a costa del sapo corredor y el galápago leproso que, entre otras especies, sobre todo de aves, habitan en Los Arenales, pero el futuro de Cáceres no es ninguna broma y más les vale espabilar a los que tienen la responsabilidad de poner en pie este tipo de iniciativas porque los demás sí lo están haciendo y la ciudad correr el riesgo de quedarse atrás. Han dicho ahora que el aeródromo no se descarta y que buscarán un nuevo emplazamiento. En principio no hay motivos para no creérselo. Eso sí, ya veremos cuándo.