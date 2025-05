Mañana es festivo en Extremadura, uno de esos días de entre semana que añade un toque rojizo a los calendarios y que casi siempre nos ... llena de alegría, incluso aunque no creamos mucho en lo que se esté conmemorando. Cada año nos señalan cuáles son los festivos nacionales inamovibles, los que por caer en domingo se pasan al lunes siguiente y los que no lo hacen. Luego nos añaden los festivos autonómicos y finalmente un par de fechas locales que nunca pueden faltar para la romería y la fiesta mayor.

He revisado el calendario y me he dado cuenta de que la mayoría de fiestas que tenemos son religiosas y de una sola religión. El día de Reyes, el Jueves y el Viernes Santo, la Asunción de la Virgen, un día para Todos los Santos, otro para la que fue concebida e inmaculada y el día de Navidad. Solo hay tres festividades civiles y laicas en nuestro calendario y están dedicadas al día que se votó la Constitución, a cuando Colón creyó llegar a las Indias, y a aquel 1 de mayo de 1886 en Chicago que nos recuerda a las clases trabajadores que cada pequeño avance en nuestras vidas tuvo que ser luchado y costó más de lo que creemos.

Nuestros vecinos también tienen casi las mismas celebraciones religiosas, pero los franceses tienen su 14 de julio y sus jornadas para recordar la victoria ante los alemanes en 1945 y 1918. En Portugal van un poco más allá y tienen su día de la libertad el 25 de abril, el de la República el 5 de octubre, su recuerdo a la recuperación de la independencia el 1 de diciembre y una poética jornada dedicada al más insigne de sus escritores, Camões, el 10 de junio.

Líbreme cualquiera de los dioses de querer quitarle al calendario patrio tanta festividad religiosa. Además, todos sabemos que donde está la Navidad estuvo el solsticio de invierno, en San Juan el solsticio de verano y la Semana Santa nos la cambian cada año para que coincida el Domingo de Resurrección con la primera luna llena de la primavera.

Este año en Extremadura el martes de carnaval será festivo en toda la región, aunque en tu pueblo no se disfrace nadie. En menos de una semana ya hay partidarios y detractores para iniciar una nueva guerra civil a cuenta de un simple día laborable. Se alegran quienes podrán conciliar con las mini vacaciones escolares que hay en esos días y se suben por las paredes quienes abominan de que se universalice una fiesta tan pagana e irreverente.

En Badajoz capital ahora les sobra un festivo, el que tenían guardado para su fiesta más internacional, y anda la ciudad dividida entre alargar un día más el periodo carnavalesco o apuntarse a ideas tan peregrinas como celebrarlo el día de la toma cristiana de la ciudad (que este año cae en domingo) o la romería de mayo (que siempre ha sido domingo). Mañana es fiesta, un día para pensar en la tierra que vivimos, en la manera de mejorarla desde la ciencia, la solidaridad, la justicia y las buenas ideas en lugar de empeorarla con disparos y disparates.