Día festivo de Badajoz

Me alegro de que los pacenses celebren el día de su ciudad con la fiesta de Al-Mossassa Batalyaws como algo grande y enriquecedor por ... su colorido histórico, poniendo a disposición de los vecinos la celebración de actos institucionales y aprobando tal y como dice su alcalde, la bandera de la ciudad y hasta el himno de la misma. También son muy significativas las tres visitas guiadas por la ciudad, haciendo el recorrido por la Alcazaba árabe y así descubrir la historia y los símbolos del recinto amurallado, pero sobre todo para darle relevancia a la Alcazaba, construida por el muladí Ibn Marwan al-Chilliqui (emeritense para más señas) que le dio sentido y valor a esa gran ciudad. Entonces qué coherencia tiene olvidarse del mismo (finales del siglo VIII) y trasladar esa fecha al año 1230 tras la llegada de Alfonso IX de León cuando el fundador real de la ciudad no fue él, ni tuvo nada que ver con aquella maravillosa historia de la capital pacense. Tampoco podemos olvidar los periodos más relevantes de la época árabe en Badajoz, ya que después de la fundación existieron entre 930 a 1231 otras etapas políticas como la Reintegración al Califato de Córdoba, el Gobierno de Sapur, el Reino independiente bajo y los Sapóridas, las Taifas y la disgregación de la España musulmana, el esplendor de la dinastía aftásida, el dominio de los almorávides, los almohades, después la etapa de los terceros reinos de taifas y hasta el año 1230 no llegó la conquista de Badajoz por el Rey Alfonso IX de León y su incorporación al mundo cristiano. ¿Entonces a quien debemos la fundación de Badajoz y por qué?

Cartas a la directora