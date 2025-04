Festivales ¡qué lugares!

Comenta Compartir

Me gustan los festivales. Cuando no había internet las novedades se descubrían en los festivales. Hoy, aún con internet, nos siguen atrayendo porque siguen siendo ... dinámicos, excitantes e innovando; sino no es un festival. En torno a ellos además de cultura hay experiencias personales y artísticas irrepetibles. Un festival es una fiesta de la que tú formas parte inevitable. La mayor fiesta de la cultura en vivo.

Después de un tiempo sin ellos vuelven con muchas ganas. Son el símbolo festivo de la celebración de la normalidad. La cara más hedonista la cultura. Este sábado se celebra en Cáceres uno de los mas relevantes, el Fanter Film Festival (FFF); posiblemente el certamen mas vivo y vibrante de los que aquí se celebran. Al éxito popular y artístico, le acompaña su poder de convocatoria entre un público muy joven y digamos 'difícil' que acude en masa y que generalmente no suele asistir a eventos culturales. Es una fiesta del cine de género donde el público tiene un papel protagonista. Ahora el FFF están teniendo problemas de financiación y su continuidad corre peligro, pero lejos de rendirse han luchado para que la fiesta siga, aunque solo sea un día. Será este sábado en el Palacio de Congresos con una maratón de escalofriantes películas y una estrella invitada: 'Host', la película más terrorífica de la historia (según la ciencia). El FFF coincide con Halloween y también con el lanzamiento por parte del ayuntamiento de una idea para crear una 'una ciudad de festivales'. Una 'marca Cáceres' con los festivales mas relevantes de la ciudad. Aclarando el alcalde que relevante no quiere decir exactamente calidad sino «estabilidad en el calendario». Si va a ser 'marca Cáceres' hagámoslo bien y que la estabilidad de nuestros festivales la marque la calidad. No al revés.

