Festicáceres

Tengo que reconocer que me dio alegría saber que hace unos días los socios o los apoyos que tiene el equipo de gobierno del Ayuntamiento ... de Cáceres señalaran la cultura entre los tres temas principales que exigen para apoyar los nuevos presupuestos.

No es muy normal que la cultura se cuele entre las exigencias primordiales de una agenda política.

Mi recelo está en que la cultura a la que se refieren es eso que llaman «marca Cáceres, ciudad de festivales». Me suena a Cáceres 2016. No lo tengo muy claro y creo que ellos tampoco.

Ya escribí algo sobre esto el año pasado en un articulo que titulé 'Festivales ¡qué lugares!'. Es un tema que me preocupa y me ocupa, parte de mi vida ha transcurrido en el mundo de los festivales, disfrutando y trabajando en ellos. Coincido en el fondo, pero no en la forma y Cáceres podría ser una perfecta ciudad de festivales.

Quiero ser constructivo y aportar mi grano de arena proponiendo aquí mi decálogo para festivales públicos: 1) Un festival debe ser único, aportar algo nuevo o diferente y descubrirnos 'cosas'. 2) Los estrenos se agradecen, dan cachet. 3) Si es abierto y gratuito debe tener algo para todas las edades. 4) Si no es un festival gastronómico, beber y comer no es lo importante. 5) No solo debe ser respetuoso con el entorno, tiene que mejorarlo. 6) Que se oiga y se vea bien desde cualquier rincón es imprescindible. 7) La cuota local, lo autóctono, es obligatorio y en las mismas condiciones técnicas que el resto. 9) Los derechos humanos les sientan bien a todos, los escenarios son un buen altavoz para denunciar su incumplimiento. Y 10) Un festival nace, crece e inevitablemente muere. El criterio para mantenerlos debe ser la calidad, no el tiempo que lleven.