Ferrovial es economía

El propósito largamente madurado por Ferrovial de trasladar su sede central a Países Bajos deberá someterse al parecer de sus accionistas en su próxima junta, ... siendo impensable que se pronuncien en contra. La seguridad jurídica que brinda España en el marco de la Unión Europea legitima ese movimiento corporativo. Una decisión que puede ser criticada, cuestionada o deplorada desde cualquier ámbito de la vida pública. Pero cuya valoración exige un juicio ponderado tanto sobre sus razones como sobre sus posibles consecuencias. Lo que no tiene sentido es que, desatendiendo los argumentos expuestos institucionalmente por la compañía, se concluya que la operación obedece a un ánimo de lucro personal de Rafael del Pino para sortear obligaciones tributarias en España, o promueva una abierta oposición al Gobierno. Es tanto como olvidar que la propiedad de la compañía no pertenece a una única familia. Y que si acaso los gestores de ella han tenido el acierto de convertirla en un valor atractivo a escala mundial. No tiene sentido que el presidente Sánchez, dentro de su gira preparatoria de la presidencia de turno de la UE, declare que «patria no es solamente hacer patrimonio, sino ser solidario, arrimar el hombro y ayudar, sobre todo, cuanto tu país lo necesita». Es impropio de un líder nacional que a partir del 1 de julio deberá representar también los intereses de Países Bajos durante medio año, y conciliar en todo momento las aspiraciones españolas con las de ese y las de los demás socios de UE.

Manifestaciones de ese tipo podrán incrementar momentáneamente el coste reputacional que para Ferrovial suponga el traslado de su matriz corporativa a alguna localidad neerlandesa. Pero sería un coste a pagar por los españoles si se asienta en las administraciones públicas la idea de que es mejor prescindir de Ferrovial. El sesgo populista de las declaraciones de Sánchez al respecto conecta con otras que la ministra Ione Belarra ha dedicado al dueño de Mercadona. Es comprensible que un Gobierno de la UE se incomode por la reubicación de una compañía de arraigo nacional en otro país europeo. Pero un despropósito arremeter personalmente contra un empresario significado, tratando de que el caso le provea de un adversario electoral sobrevenido. Cuando Sánchez debería encauzar el peso de España hacia la armonización de la UE en materia tributaria y crediticia a la hora de acoger grandes corporaciones.

