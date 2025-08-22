Cerrar Almaraz, desandar el camino europeo

Durante las dos últimas décadas, Europa ha aprendido que la seguridad energética no es un concepto abstracto, sino una condición imprescindible para la estabilidad económica, ... la cohesión territorial y la autonomía política de los Estados. Por eso, y tras la sacudida del conflicto en Ucrania, muchos países han revisado sus estrategias para asegurarse fuentes firmes de generación que garanticen el suministro sin comprometer los objetivos climáticos. Casi todos han llegado a la misma conclusión: la energía nuclear debe formar parte del camino hacia una transición energética ordenada, viable y justa.

Casi todos, menos España. Mientras Francia construye nuevos reactores, Bélgica prorroga sus plantas y países como Países Bajos, Polonia o Suecia amplían su infraestructura nuclear, España planea cerrar todo su parque atómico entre 2027 y 2035. No lo hace por razones técnicas ni medioambientales, sino por una decisión política adoptada en otro tiempo y otro contexto.

En 2019, cuando se firmó el protocolo de cierre con las eléctricas, no había guerra en Ucrania, ni inflación energética, ni previsiones de demanda como las actuales. El escenario es radicalmente distinto, pero la hoja de ruta no se ha actualizado. Y su primera parada se llama Almaraz.

Apagamos reactores limpios y nacionales para depender de combustibles fósiles caros contaminantes y geopolíticamente inestables

Almaraz no es una planta cualquiera. Es la instalación industrial más importante del norte de Extremadura, genera más de 3.800 empleos directos e indirectos y sostiene buena parte del tejido económico de la comarca. Son escuelas abiertas, comercios activos, impuestos municipales y familias con futuro. Cerrar sin alternativa es condenar al olvido a miles de personas. Es desandar el camino de la España vaciada justo cuando apenas habíamos empezado a recorrerlo.

El cierre de Almaraz no será un caso aislado. Le seguirán Ascó, Vandellós, Cofrentes y Trillo. Un apagón nuclear escalonado que eliminaría el 20% de la producción eléctrica nacional –estable, autóctona y sin emisiones– en plena electrificación de la economía. Todo esto, además, bajo un régimen fiscal que penaliza su viabilidad y desincentiva su mantenimiento.

Frente a esta situación, las propietarias han propuesto al Gobierno revisar el calendario y estudiar prórrogas de operación. Desde la plataforma ciudadana Sí a Almaraz, Sí al Futuro, creemos que esta es una oportunidad que no debe desperdiciarse. Es momento de diálogo, de análisis riguroso y de decisiones con visión de país.

Y más aún cuando la alternativa que se ha impuesto a las nucleares es multiplicar la compra de gas extranjero. Desde el gran apagón del 28 de abril, la demanda de gas para producir electricidad en el país ha crecido un 75%. En mayo, las importaciones de GNL desde Estados Unidos aumentaron un 79%, mientras que el gas ruso aún representa más del 13% del total, pese a la guerra y las sanciones. El coste para la balanza comercial desde entonces asciende a 390 millones de euros. Anualizado, hablamos de 1.580 millones.

La paradoja no puede ser más elocuente: apagamos reactores limpios y nacionales para depender de combustibles fósiles caros, contaminantes y geopolíticamente inestables. Esta estrategia no solo incrementa las emisiones –más de 2,2 millones de toneladas de CO₂ (dióxidos de carbono) desde el apagón–, sino que debilita nuestra soberanía energética y encarece el recibo. La factura climática también es notable: en términos anuales, este uso extra de gas supondría 9,2 millones de toneladas adicionales de emisiones y más de 600 millones en costes por derechos de CO₂.

El reciente acuerdo energético entre la Unión Europea y Estados Unidos, cerrado bajo presión arancelaria, convierte la compra de gas en un peaje político. España lo paga con más emisiones, mayor factura y menos control sobre su futuro energético. ¿Tiene sentido resignarse a esta dependencia cuando podríamos combinar renovables y nuclear, como hacen Francia o Canadá?

En Bruselas, cuando expusimos la situación ante el Parlamento europeo, constaté que nuestros argumentos son los mismos que se debaten en los centros de decisión: la transición energética no puede hacerse a costa del empleo ni de la cohesión territorial. Y mucho menos entregando nuestra autonomía energética a terceros países.

Cerrar Almaraz no es solo apagar una central. Es apagar oportunidades, borrar futuro y asumir un coste estratégico que ni el país ni esta tierra deberían pagar. Por eso seguimos aquí. Porque todavía hay decisiones que pueden y deben rectificarse.